Минтранс России разработал правила распределения госпомощи аэропортам: за каждого не вылетевшего пассажира во втором квартале аэропорты будут получать по 195,4 рубля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Правительство планирует выделить аэропортам субсидии во втором квартале в размере 10,1 миллиарда рублей. В частности, аэропорт Симферополя, потерявший в апреле 89,5 процента пассажиропотока, или 254,2 тысячи человек, по такой формуле может рассчитывать на сумму около 50 миллионов рублей. Аэропорт Внуково — около 320-330 миллионов рублей.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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