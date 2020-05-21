В российском регионе начнут строить вторую очередь крупного свинокомплекса

Компания «Восточно-Сибирский» (входит в холдинг «Сибирская аграрная группа»), работающая в Бурятии, начнет в 2021 году строительство второй очереди свинокомплекса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что это позволит увеличить поголовье с 80 тысяч до 110 тысяч голов, говорят в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия. В настоящее время ведутся проектные работы, решается вопрос по применению режима территории опережающего развития (ТОР), предусматривающего налоговые преференции и льготы.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!