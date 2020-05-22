Севморпути пообещали будущее международной транспортной зоны

Севморпути (СМП) пообещали будущее международной транспортной зоны. По планам «Росатома», круглогодичное движение по СМП должно быть организовано уже к 2030 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«До 2035 года мы рассчитываем, что он станет полноценной международной магистралью и национальным транспортным коридором, входом в который послужит [Мурманская область], а выходом — Петропавловск-Камчатский», — рассказал директор департамента развития СМП и прибрежных территорий госкорпорации Максим Кулинко.

Ранее стало известно о том, что границы СМП могут расширить, включив в него акваторию от Мурманска до Сахалина.

Предполагается, что расширение СМП только за счет портов и терминалов Печорского, Белого и Баренцева морей легко позволит добиться выполнения поставленной президентом РФ задачи по наращиванию грузопотока до 80 миллионов тонн.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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