Российский регион сохранил объемы экспорта на фоне пандемии

Предприятия Оренбургской области исполнили плановый показатель национального проекта «Экспорт продукции АПК» почти на треть за первые четыре месяца 2020 года, что выше уровня прошлого года на 11,6 процента. Об этом сообщил первый вице-губернатор — министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Объемы поставок региона сохранены, несмотря на пандемию коронавируса. Основной объем экспортируемой из Оренбургской области продукции приходился на подсолнечное масло и жмыхи, корма для животных, семена, материалы растительного происхождения и злаки. Продукция поставляется в Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Белоруссию Армению, Болгарию, Латвию, Литву, Киргизию, Иран, Китай, Нидерланды, Турцию и другие страны.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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