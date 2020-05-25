Назван объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в первом квартале 2020 года составил порядка 6 миллиардов долларов и вырос почти на четверть к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные назвал глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Объем показывает положительную динамику роста на мировом рынке по отношению к аналогичному периоду прошлого года — более 24 процентов», — констатировал Прохоров.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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