Оценены достижения по росту транзита в условиях пандемии

Прирост российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по итогам 2020 года может достигнуть 6 процентов, но при этом транзит уже к апрелю этого года вырос на 13,5 процента. Насколько будет достижима поставленная президентом в майском указе цель увеличить транзитные перевозки контейнеров по России в четыре раза к 2024 году, глава ведущего российского оператора контейнерных интермодальных перевозок «Трансконтейнер» Александр Исурин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По его словам в условиях пандемии, погрузка на сети РЖД за четыре месяца этого года упала на 4,3 процента, а контейнерный рынок железнодорожных перевозок вырос на 12,6 процента. При этом внутрироссийский контейнерный рынок вырос на 13,2 процента, экспорт — на 13,6 процента.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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