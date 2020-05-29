Реконструкцию аэропортов в Перми и Якутске решили ускорить

Подрядчики и региональные власти должны ускорить работы по реконструкции аэродромов в Перми и Якутске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В настоящее время в «Большом Савино» в Перми ведется наладка бетонного завода и завоз инертных материалов. К 1 июня планируется завершить мобилизацию строительных ресурсов и приступить к строительно-монтажным работам. В проекте реконструкции ИВПП-2 (взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием) аэропорта Якутска остается нерешенным вопрос водоотведения на прилегающей к аэропорту территории с учетом существующего обводнения.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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