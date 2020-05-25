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Кудрин призвал перестать надеяться на нефть и пересмотреть нацпроекты

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Алексей Кудрин
Алексей Кудрин
Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин назвал текущий экономический кризис поводом для пересмотра экономической политики. В статье для «Коммерсанта» он призвал перестать надеяться на нефть и пересмотреть национальные проекты.

Главной задачей Кудрин назвал реальный разворот к поддержке частной инициативы, а также в скорейшему введению технологических, цифровых и управленческих инноваций.

Глава СП подчеркнул, что Россия больше не может больше рассчитывать на доходы от нефти, которые она получала в последние десятилетия. В современных условиях, уверен Кудрин, страны будут зарабатывать на технологических решениях.

По его мнению, на данный момент качество госуправления в России не соответствует стоящим задачам. Эпидемия коронавируса высветила проблемы и в сфере здравоохранения, которая получает слишком мало средств. Врачам, заметил Кудрин, «приходится сражаться голыми руками, не имея оборудования, лекарств, современных технологий».

Нацпроекты глава Счетной палаты предложил увязать непосредственно с целями, среди которых увеличение продолжительности жизни, рост доходов населения, инновационная экономика и новое госуправления. Некоторые из остальных задач следует отодвинуть на 2026, 2028 или даже 2030 год, а то и вовсе заменить более эффективными решениями.

Месяц назад Кудрин предсказывал, что в период кризиса из-за коронавируса российская экономика упадет на 7-8 процентов, но затем восстановится и будет работать нормально.

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