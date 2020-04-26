Кудрин предложил раздавать еду бедным

Глава Счетной палаты Алесей Кудрин предложил подумать о дополнительной помощи россиянам на продовольствие или выдавать ее в натуральном виде. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, необходимо балансировать возможностями и немного думать о будущем. «Просто им отдать продовольствие и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами», — порассуждал Кудрин о помощи гражданам.

Глава Счетной палаты считает, что к помощи нуждающимся должна подключиться также общественность, благотворительные фонды и волонтеры.

Ранее Кудрин заявил, что российская экономика восстановится после спада в 7-8 процентов во время кризиса и будет работать нормально. По его словам, самое сложное — пережить пик кризиса. «Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100 или 90 процентов своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — отметил Кудрин.

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