Орешкин спрогнозировал быстрое восстановление экономики после эпидемии

У России имеется достаточно ресурсов, чтобы восстановить экономику после кризиса, вызванного коронавирусом. Такой прогноз сделал помощник президента России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, Россия, по сравнению с кризисом 2008-2009 годов, сейчас оказалась гораздо более подготовленной, так как у страны имеются все необходимые для максимально быстрого восстановления экономики ресурсы.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее выразил мнение, что в результате пандемии новой коронавирусной инфекции от шести до девяти миллионов россиян могут остаться без работы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в свою очередь назвала способ избежать падения российской экономики. По ее словам, объявленные правительством меры поддержки помогут сократить падение ВВП.

По последним данным, 25 апреля в мире выявлено 2,85 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 198 тысяч человек, 812 тысяч человек выздоровели. В России выявлено 74,6 тысячи случаев заражения, погиб 681 человек.

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