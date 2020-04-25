Помощник Путина выделил три особенности кризиса из-за коронавируса

Помощник президента России Владимира Путина Максим Орешкин обозначил три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса в интервью каналу «Россия 1».

По словам экс-министра, мир переживает сейчас самый масштабный со времен Второй мировой войны кризис. Его первой отличительной чертой Орешкин назвал синхронность, так как вирус затронул все страны. Второй — скорость распространения, подчеркнув то, как быстро растет безработица во всем мире. Третьим фактором современного кризиса помощник президента обозначил более глубокое падение мирового ВВП, чем в кризис 2008-2009 годов.

Орешкин считает, что экономика России более подготовлена к возникшей ситуации за счет ресурсов. Но она не сможет остаться островком стабильности из-за сильной глубины мирового кризиса.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала способ избежать падения российской экономики. По ее словам, объявленные правительством меры поддержки помогут сократить падение ВВП.

Число зараженных коронавирусом в мире 25 апреля достигло 2 790 986. В России с начала эпидемии были инфицированы 74 588 человек в 85 регионах. За весь период зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

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