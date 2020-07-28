Конфискованные деньги россиян предложили отдавать в Пенсионный фонд

Денежные средства россиян, законность получения которых невозможно доказать, будут конфисковывать и перечислять в Пенсионный фонд России (ПФР). Такие поправки готовятся в Гражданский и Бюджетный кодексы, выяснили «Известия».

Сейчас в пользу государства можно конфисковать только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы.

В Министерстве финансов уточнили, что эта мера касается всех граждан, а не только госслужащих.

При этом в Минфине не раскрыли, на какое ведомство будет возложена обязанность по проверке доходов. Также остается неизвестной минимальная сумма для инициации проверки. Кроме того, необходимо будет определить, за какой период могут проверить законность средств.

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов предупредил, что эта инициатива смешивает две разные проблемы: коррупционных доходов и нехватки средств в ПФР. «Очевидно, что фонд нельзя наполнить этими деньгами», — отметил эксперт.

В 2020 году ПФР впервые получил деньги от продажи конфискованного у чиновников имущества, не подтвержденного доходами. Эта сумма составила 21,4 миллиарда рублей.

В ноябре 2019 года Конституционный суд постановил, что у друзей и родственников российских чиновников могут конфисковать имущество, если они не подтвердят законность потраченных на его приобретение средств. КС отметил, что такая мера не противоречит Конституции и «направлена на эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых ценностей». Родные и друзья чиновника имеют право предоставить суду доказательства законности получения средств, на которые было приобретено имущество.

Российские чиновники обязаны декларировать сведения о доходах, имуществе и крупных расходах. Те же требования распространяются на их супругов и несовершеннолетних детей. Под крупными расходами понимаются траты, превышающие общий доход семьи чиновника за три последних года. В таком случае госслужащий должен раскрыть источники получения средств. Если чиновник не сможет подтвердить законность доходов, приобретенное на них имущество могут изъять в пользу государства.