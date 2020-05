Российские чиновники присвоили конфискат на полмиллиарда рублей

В Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступило на рассмотрение уголовное дело двух чиновников Росимущества Константина Калниньша и Олега Погрошева, а также четырех коммерсантов, которые обвиняются в хищении конфискованного государством имущества на полмиллиарда рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в своем Telegram-канале.

Из материалов дела следует, что Калниньш занимал должность заместителя руководителя межрегионального территориального управления Росимущества, а Погрошев был начальником отдела реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства. Они заключили госконтракты на оказание услуг по приему, транспортировке, хранению, экспертизе, уничтожению обращенного в собственность государства имущества. Их партнерами выступили коммерсанты, которые с 2017 по 2018 год содействовали в расхищении имущества общей стоимостью 533 миллиона рублей.

Кроме того, с марта 2016-го по сентябрь 2017-го Калниньш систематически получал взятки. Не реже одного раза в месяц ему передавали 500 тысяч рублей. Таким образом, общая сумма вознаграждения составила за этот период 9,5 миллиона рублей. Помимо денег чиновнику дарили наручные часы: Omega Speedmaster стоимостью не менее 274 тысяч рублей, Cvstos Eagle of Russia «Proud to be Russian» стоимостью не менее 514 тысяч рублей, Rolex стоимостью не менее 485 тысяч рублей, а также трактор за 700 тысяч рублей. Согласно материалам дела, Калниньш получил ценностей на общую сумму не менее 11,5 миллиона рублей за содействие с хищении конфиската.

