Появились детали дела арестованного в Москве украинского олигарха

Московские следователи завершили расследование дела украинского олигарха Павла Климца, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере. Детали расследования приводит газета «Коммерсантъ».

По ее данным, обвинения также были предъявлены генеральному директору принадлежащей Климцу алкогольной компании «Олимп» Юлии Самойловой и бизнесмену Андрею Грохольскому. В рамках того же эпизода им инкриминируется посредничество во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ) и особо крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) соответственно.

Дело в отношении Климца возбуждено из-за дачи взятки неким российским чиновникам за утверждение бизнес-плана, связанного с деятельностью крымского винно-коньячного завода «Бахчисарай», ранее входившего в «Олимп», но вышедшего из него после присоединения Крыма к России. При этом, как сообщили источники издания, деньги передавались еще в 2016-2017 годах и оказались в руках не чиновников, а мошенников.

Отмечается, что одним из главных решальщиков оказался бывший адвокат Гор Чудопалов, который сам сейчас находится под арестом по делу о попытке продать должность главы МВД Дагестана. Чтобы сократить себе срок, Чудопалов сообщил контрразведке о планах Климца вернуть себе старый актив.

Сейчас Климец находится в СИЗО-1 ФСИН России, более известном как «кремлевский централ», а его подельники — в «Бутырке» и «Печатниках».

Климца задержали и арестовали в Москве в апреле 2019 года.

Павел Климец — украинский политик и бизнесмен. Он был депутатом Верховной Рады с 2006 по 2012 год. С 2011-го по 2015-й входил в число 100 богатейших людей Украины, однако после 2014 года потерял активы в Крыму. С тех пор его состояние уменьшилось до 34 миллионов долларов.

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