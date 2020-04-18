Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия, министру строительства и ЖКХ региона Сергею Новикову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в сообщении управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Мерой пресечения для Новикова суд избрал заключение под стражу.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства преступления, на местах проживания и работы чиновника провели обыски. В результате расследования были обнаружены электронные носители и документы, имеющие отношение к делу.

Сотрудники ФСБ России задержали Новикова с поличным, когда он взял деньги от представителя одной из строительных компаний региона — фирма должна была принять участие в строительстве диспансера в поселке Туим. По данным следствия, Новиков требовал за покровительство как минимум 12 миллионов рублей. В отношении чиновника было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).

Ранее 18 апреля Следственный комитет России опубликовал видео задержания Сергея Новикова. На кадрах запечатлены оперативно-разыскные мероприятия в Абакане, когда последний получил взятку в размере двух миллионов рублей при личной встрече с представителем подрядной организации.

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