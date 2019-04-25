Глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о государственной службе, которым определяется порядок выплат губернатору и министрам республики. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального кабмина.

Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада. Отныне ежемесячные доплаты «за особые условия труда» увеличены до 400 процентов оклада.

Постановление будет проходить экспертизу до 29 апреля, через 90 дней после этого он вступит силу.

21 января от главы Хакасии Валентина Коновалова потребовали объяснений относительно премирования чиновников. В середине января местные СМИ сообщили о присуждении замглавы Хакасии и постоянному представителю республики в Москве Юлии Исмагиловой, занимавшей пост полпреда всего месяц, премии в размере 300 процентов от ее месячного оклада.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!