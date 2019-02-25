СМИ узнали прошлое людей из окружения главы Хакасии

Бывший кандидат на пост защитника прав человека в Хакасии Марина Сивирина в период работы в Арбитражном суде допускала нарушения законодательных норм. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщает Агентство информационных сообщений (АИС) со ссылкой на свои источники.

В частности, Сивирина не соблюдала сроки и порядок рассмотрения дел. В 2004 году была признана виновной в совершении дисциплинарного проступка. Из материалов дела следует, что она присудила вознаграждение в размере шести миллионов рублей конкурсному управляющему «Абаканского сталелитейного завода» без наличия на это законных оснований. После этого ее полномочия были прекращены.

На должность омбудсмена Марину Сивирину выдвинул губернатор региона Валентин Коновалов, однако федеральный центр отказал в назначении. «Не может быть согласована в связи с отсутствием у нее опыта правозащитной деятельности и ввиду других обстоятельств», — говорится в письме уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Сивирина в своем время работала в компании «Черногорскуголь», прокуратуре, Арбитражном суде. В ходе предвыборной кампании прошлого года была юристом штаба Валентина Коновалова (КПРФ). В документах на должность уполномоченного по правам человека в республике значится как домохозяйка, пишет ТАСС.

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