Увеличение выплат властям Хакасии в четыре раза признали незаконным

Прокуратура Хакасии провела проверку региональных нормативных правовых актов после того, как местное правительство внесло поправки в законодательство, определив новый порядок выплат губернатору и министрам республики. Об этом в среду, 15 мая, сообщается на сайте ведомства.

В частности, был рассмотрен закон «О государственных должностях и государственной гражданской службе» республики и постановление «Об утверждении порядка осуществления доплат к должностному окладу лицам, замещающим государственные должности (...), главе Республики Хакасия».

Согласно опубликованным данным, прокурор республики Александр Кондратьев опротестовал данные правовые акты «в связи с их противоречием федеральному законодательству и наличием коррупциогенных факторов».

Отмечается, что меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

25 апреля стало известно о том, что власти Хакасии внесли поправки в законодательство, в результате чего ежемесячные доплаты министров и председателя правительства «за особые условия труда» были увеличены до 400 процентов оклада. Ранее размер доплат мог составлять только 100 процентов должностного оклада.

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