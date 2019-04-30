Доход главы Хакасии вырос почти в три раза

Доход главы Хакасии Валентина Коновалова в 2018 году составил 607,4 тысячи рублей, что почти в три раза больше, чем годом ранее. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Согласно опубликованным данным, у губернатора есть два земельных участка общей площадью 616 квадратных метров, квартира площадью 63,6 «квадратов» и гараж. Его супруга в прошлом году заработала 441,3 тысячи рублей, в ее собственности находится квартира площадью 29,1 квадратных метра.

В 2017 году, когда Коновалов был депутатом горсовета Абакана, его доход составлял 218,4 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что глава Хакасии в четыре раза увеличил выплаты себе и своим министрам. Ранее размер доплат к зарплате губернатора и министров мог составлять только 100 процентов должностного оклада. Отныне ежемесячные доплаты «за особые условия труда» увеличены до 400 процентов оклада.

21 января от главы Хакасии Валентина Коновалова потребовали объяснений относительно премирования чиновников. В середине января местные СМИ сообщили о присуждении замглавы Хакасии и постоянному представителю республики в Москве Юлии Исмагиловой, занимавшей пост полпреда всего месяц, премии в размере 300 процентов от ее месячного оклада.

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