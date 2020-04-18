Опубликовано видео задержания исполняющего обязанности замглавы Хакасии

Следственный комитет России опубликовал видео задержания исполняющего обязанности заместителя главы Хакасии, министра строительства и ЖКХ региона Сергея Новикова при получении взятки. Запись размещена на YouTube-канале ведомства.

На кадрах запечатлены оперативно-разыскные мероприятия в Абакане, в рамках которых Новиков получил взятку в виде денежного вознаграждения в размере двух миллионов рублей при личной встрече с представителем подрядной организации.

Ранее сообщалось, что глава Хакасии Валентин Коновалов прокомментировал задержание Новикова. «Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона», — объяснил он.

Сотрудники ФСБ России задержали Новикова с поличным, когда он взял деньги от представителя одной из строительных компаний региона — фирма должна была принять участие в строительстве диспансера в поселке Туим. По данным следствия, Новиков требовал за покровительство как минимум 12 миллионов рублей. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).

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