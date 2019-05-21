Полпред Меняйло раскритиковал главу Хакасии за расточительство

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал главу Хакасии Валентина Коновалова за чрезмерные расходы на нужды правительства региона. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Меняйло подчеркнул, что в регионе есть более серьезные проблемы, на которые следует расходовать средства. Так, в Хакасии происходят перебои с энергетикой из-за долгов коммунальных предприятий. Местные жители остаются без света и отопления, при этом на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к зиме заложено всего 1,2 процента средств из бюджета.

Также Коновалов снизил уровень прожиточного минимума в регионе. При этом, по данным РЕН ТВ, на местные СМИ выделяется около 117 бюджетных миллионов в год.

Меняйло дал главе региона месяц на решение проблем и потребовал прекратить непрофессиональное использование бюджетных средств. Прокуратура проведет проверку расходов аппарата.

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