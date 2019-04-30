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Прокуратура проверит не служившего в армии главу Хакасии

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Валентин Коновалов

Прокуратура Красноярского края попросила Следственный комитет провести доследственную проверку информации о том, что глава Хакасии Валентин Коновалов «откосил» от службы в армии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на поступивший в редакцию письменный ответ ведомства на запрос из прокуратуры Хакасии.

«До настоящего времени решение в отношении Коновалова о вынесении заключения о признании его не прошедшим воинскую службу по призыву, не имея на то законных оснований, и зачисления в запас не принято в связи с неявкой его на заседание призывной комиссии. Извещение о заседании призывной комиссии по данному вопросу, направленное Коновалову почтовой связью, им не получено», — говорится в документе.

Издание указывает, что глава региона не получал военный билет и не подавал заявление на его выдачу.

По информации РЕН ТВ, в феврале 2019 года в социальных сетях появилась информация об уклонении Коновалова от воинской службы. Тогда же военкомат официально сообщил, что чиновник не уклонялся от армии. Позднее вопрос об этом был задан ему в телеэфире. В ответ он заявил, что, по его мнению, служить в армии — это почетно, но ему не позволяло здоровье. На это телеканал указывал, что медицинских данных о нем в военкомате нет, потому что он их не предоставлял и игнорировал извещения.

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