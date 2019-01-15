Появились подробности выплат 300-процентных премий чиновникам Хакасии

Глава Хакасии Валентин Коновалов выдал высшим чиновникам премии в размере 300 процентов от оклада. Как сообщает Ura.ru, из документов следует, что премии выданы за счет экономии по фонду оплаты труда.

Заместитель губернатора региона — руководитель постпредства республики в Москве Юлия Исмагилова получила премию в размере 300 процентов ежемесячного оклада. Отмечается, что премия была назначена за успешное выполнение отдельных заданий главы Хакасии.

Заместители губернатора Андрей Асочаков и Богдан Павленко, глава Минфина Ирина Войнова, министр труда и занятости Ирина Ахметова, и еще десять человек из числа руководителей региональных министерств и ведомств также получили высокие премии. Большинство из них проработали на своих постах от двух недель до полутора месяцев.

В пресс-службе главы Хакасии заявили, Юлия Исмагилова получила премию за результаты работы: она организовала и провела инвентаризацию основных средств и товарно-материальных ценностей постоянного представительства в Москве. «Кроме того, начата проверка постоянного представительства в Санкт-Петербурге, которое подлежит ликвидации. Результатом оперативно проведенной работы Ю.В. Исмагиловой стал акт объемом более 50 листов», — говорится в сообщении.

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