Российских чиновников премировали за лайки

Министерство экономики Республики Тыва издало приказ, в соответствии с которым сотрудникам ведомства выплачивают премию за активность в социальных сетях. Фото документа появилось на странице «Новости Тувы +» в социальной сети «ВКонтакте».

Одним из критериев, от которого зависит размер ежемесячной надбавки, является «компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных заданий (активность сотрудников в социальных сетях — "ВКонтакте", Facebook, Instagram, в части поддержки новостной ленты Министерства экономики Республики Тыва)».

В ответ на публикацию документа Минэкономики Тывы выложило пост, в котором пояснило, что речь в приказе идет о реализации принципов федерального проекта «Открытое правительство». В соответствии с ними государственные и муниципальные служащие должны активно использовать современные информационные технологии в работе, чтобы обеспечивать своевременное рассмотрение обращений граждан, информирование населения о деятельности органов власти и получение обратной связи.

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После этого в сети появился еще один документ, в котором ведется учет количества лайков на странице главы республики Тыва Шолбана Кара-оола от каждого сотрудника Минэкономики. В группе предположили, что красным отмечены чиновники, которые поставили мало лайков и не получат премии. В комментариях к записи пользователи отметили, что сотрудников Тувинской государственной филармонии тоже обязывают ставить лайки к постам главы республики.

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