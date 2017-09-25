Спикер Госдумы выступил против идеи оценивать эффективность депутатов по лайкам

Оценивать качество работы политиков следует по реальным делам, а не по количеству лайков, которые они набирают в социальных сетях, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его слова приводит ТАСС в понедельник, 25 сентября.

«Взять и разобраться по лайкам, будет ли человек заниматься теплом, водой в маленьком городке — не факт», — сказал Володин. Так он прокомментировал идею депутата от ЛДПР, предложившего подумать над тем, чтобы формировать мнение о народных избранниках по лайкам в соцсетях и не тратить большие средства на избирательную кампанию.

Председатель нижней палаты парламента также отметил, что «политика — это поступки и решения», популярность в социальных сетях не гарантирует того, что человек будет хорошо выполнять свою работу.

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Соцсети ведут многие российские политики. Высокой популярностью пользуются аккаунты главы Чечни Рамзана Кадырова: в августе он вновь стал самым цитируемым в российской прессе блогером среди руководителей регионов.

В мае депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что ему было бы интересно вести анонимный канал в Telegram, хотя он и не считает его лучшим мессенджером.