Песков подтвердил интерес Кремля к Telegram-каналам

Кремль ведет мониторинг информации основных общественно-политических каналов в Telegram, но не ставит равенства между ними и традиционными СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 25 сентября.

«Это явление, связанное с технологическим развитием каналов доставки информации. Наверное, не следует преувеличивать содержательные качества этих ресурсов, но и в то же время нельзя, скажем так, абстрагироваться от их существования», — сказал Песков.

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Накануне газета «Ведомости» сообщила, что в Кремле, МВД, ФСБ и Минобороны занялись мониторингом Telegram-каналов, в том числе анонимных. В материале приводятся слова Пескова, который говорит, чтобы каналы мессенджера мониторятся для президента. Пресс-секретарь главы государства также отмечает, что, по его мнению, в них «много шелухи».

26 июня Дмитрий Песков, комментируя вопрос о возможном закрытии Telegram, подчеркнул, что среди мессенджеров «есть конкуренция, есть выбор».

Госдума запустила официальные аккаунты во «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассниках», Twitter, Facebook и Telegram 27 апреля. При этом уже на следующий день нижняя палата парламента отказалась вести канал в Telegram.