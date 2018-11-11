Единственный кандидат победил на выборах главы Хакасии

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов победил во втором туре выборов главы Хакасии по итогам обработки ста процентов протоколов. Об этом сообщается на онлайн-табло Центральной избирательной комиссии России.

Для победы Коновалову нужно было набрать более 50 процентов голосов. По данным Центризбиркома, за представителя КПРФ проголосовало 57,57 процента избирателей, против — 41,16 процента. Как сообщают РИА Новости, серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано. В 19:30 по местному времени явка избирателей составила 43,3 процента.

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В первом туре выборов главы Хакасии, прошедшем 9 сентября, ни один из кандидатов не набрал нужного количества голосов. Следующий этап голосования назначили на 23 сентября, но за два дня до этого действующий руководитель региона Виктор Зимин, представлявший «Единую Россию», снял свою кандидатуру по состоянию здоровья, из-за чего дату проведения второго тура перенесли на месяц. Затем он ушел в отставку, а врио главы региона был назначен заместитель министра по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев. Позже от участия в выборах отказались еще два политика — Андрей Филягин от «Справедливой России» и Александр Мяхар от «Партии роста». Таким образом, Коновалов остался единственным кандидатом во втором туре выборов главы региона.

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