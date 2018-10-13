Глава Хакасии попросил отозвать иск о снятии с выборов кандидата-коммуниста

Врио главы Хакасии Михаил Развожаев попросил избирательную комиссию республики отозвать из суда иск о снятии с выборов руководителя региона кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

Он признал, что при выдвижении Коновалова были допущены нарушения. «Еще раз подчеркну — и прокуратура Хакасии, и Избирательная комиссия региона действовали строго в соответствии с требованиями закона, и их решения юридически безупречны. Но стоит ли на основании технических, процедурных ошибок лишать возможности избирателей самим высказаться в отношении того или иного кандидата?» — задался вопросом Развожаев.

«Люди сами прекрасно могут оценить достоинства и недостатки каждого кандидата, не нужно это делать за них. Выбрать руководителя региона — это право жителей Хакасии», — подчеркнул глава республики.

Иск об отмене регистрации Коновалова на выборах был подготовлен избиркомом по постановлению прокуратуры. Он поступил в Верховный суд Хакасии 12 октября, передавало РИА Новости. Помимо этого, в суд поступил иск от другого кандидата Александра Мяхара (Партия роста), который также требует снять Коновалова с выборов. Подавал иски и сам коммунист, они касаются обжалования постановлений избиркома Хакасии.

Второй тур выборов главы Хакасии намечен на 21 октября, в нем должны принять участие Коновалов и Мяхар. В первом туре (9 сентября) участвовал и Виктор Зимин, кандидат от «Единой России», однако тогда ни один из кандидатов не набрал необходимых 50 процентов голосов, в результате чего на 23 сентября был назначен второй тур. Из-за снятия кандидатуры Зимина, о чем было объявлено 21 сентября, дата проведения выборов сдвинулась на месяц, и президент Владимир Путин поручил Развожаеву, заместителю министра по делам Северного Кавказа, руководить регионом в течение этого периода.

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