Кремль указал на вакуум в руководстве Хакасии

Решение президента Владимира Путина назначить Михаила Развожаева врио главы Хакасии связано с «месячным вакуумом» в руководстве республики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в среду, 3 октября.

«Это связано с тем, что там фактически сейчас складывается месячный вакуум с руководством. Это все в период, когда происходит вход в зиму», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что это необходимо для избежания последствий, которые могут быть вызваны этим вакуумом.

Ранее 3 октября Путин провел встречу с Михаилом Развожаевым, в ходе которой сообщил о решении назначить его временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия. До сегодняшнего дня Развожаев занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа. Президент попросил чиновника взять на себя управление регионом на месяц и подготовить проведение честных выборов.

Развожаев в свою очередь поблагодарил Путина за оказанное доверие и заверил, что сделает все необходимое, «чтобы этот месяц прошел эффективно».

Действующий руководитель субъекта Виктор Зимин («Единая Россия») за два дня до второго тура выборов снял свою кандидатуру. В первом туре он уступил представителю КПРФ Валентину Коновалову.

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