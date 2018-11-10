Глава избиркома Хакасии обвинил КПРФ в незаконной агитации

Глава избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин направил в МВД обращение с просьбой изучить факт нарушения дня тишины представителем КПРФ. Об этом он сообщил журналистам в субботу, 10 ноября.

Речь идет о записи, размещенной кандидатом Валентином Коноваловым на своей странице в социальных сетях. Представитель КПРФ предложил провести прямой эфир с избирателями и позднее, несмотря на вынесенное избиркомом предупреждение, разместил соответствующий видеоролик.

Сообщается, в видеозаписи присутствовали эпизоды, которые могут быть квалифицированы как предвыборная агитация, что, соответственно, является нарушением закона.

11 ноября в Хакасии пройдет второй тур выборов главы региона, в котором примет участие единственный кандидат Коновалов. Ранее представители других партий от дальнейшей борьбы отказались.

В первом туре, который состоялся 9 сентября, никто из кандидатов не набрал абсолютного большинства голосов. В нем приняли участие действующий на тот момент губернатор Виктор Зимин от «Единой России», Валентин Коновалов, Андрей Филягин от «Справедливой России» и Александр Мяхар от «Партии роста».

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