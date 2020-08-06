Россияне задумались о выходе на пенсию раньше срока

Почти треть россиян (31 процент) хотели бы выйти на пенсию раньше срока — до 55 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный сервисом «Работа.ру» и НПФ Сбербанка. Чаще всего так хотели бы поступить женщины.

Также опрос показал, что 69 процентов не хотели бы бросать работу так рано, кроме того, 14 процентов мужчин и 7 процентов женщин хотели бы продолжать трудиться и после 70. Подавляющее большинство респондентов (80 процентов) признались, что не смогут уйти на покой до наступления официального пенсионного возраста, даже если захотят: им не на что будет жить. О том, что сбережений достаточно для выхода на пенсию заявили только 4 процента опрошенных, еще 3 надеются, что их станут содержать родственники.

Почти половина — 49 процентов респондентов — признались, что ничего не делают, чтобы обеспечить себе лучшую жизнь на пенсии или закончить карьеру пораньше. Еще 26 процентов собираются принять меры в будущем, но пока ничего не делают. Те, кто работают над улучшением жизни в будущем чаще всего (8 процентов) копят деньги на старость, еще 6 процентов уже купили или купят недвижимость, чтобы сдавать ее в аренду, а 9 процентов признались, что «правильно» воспитывают детей.