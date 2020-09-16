Названы тормозы и локомотивы российской экономики

На полное восстановление российской экономике потребуется около трех лет, считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). В исследовании аналитики оценили состояние основных отраслей (формируют более 55 процентов ВВП), назвав тормозы и локомотивы экономики.

Эксперты разделили 23 отрасли на пять категорий в зависимости от динамики выручки во время кризиса и после него: «улитки», «зубры», «барсуки», «лошади» и «леопарды». «Улитками» НКР назвало машиностроение, добычу угля, воздушные перевозки и коммерческую недвижимость (для них возврат к докризисному уровню будет самым долгим — более пяти лет). Они формируют пять процентов ВВП.

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«Зубрам» (добыча нефти и газа, транспорт, строительство жилья, черная металлургия, непродовольственная розница и производство минеральных удобрений) предсказали от трех до пяти лет восстановления. Отрасли вносят наибольший вклад в российскую экономику — 22 процентов ВВП. От темпов их восстановления во многом будут зависеть доходы российского бюджета.

За два-три года на докризисный уровень вернутся электроэнергетика, инфраструктурное строительство, производство стройматериалов, оптовая торговля, производство кокса и нефтепродуктов, прогнозируют эксперты. Они отнесли эти сферы к «барсукам» (вклад в экономику — 17 процентов ВВП).

Продовольственная розница, добыча металлических руд, цветная металлургия и телекоммуникации попали в группу «лошади» (более шести процентов ВВП). Эти сферы даже в кризис смогли сохранить рост и в дальнейшем будут прибавлять 1-5 процентов в год, уверены аналитики. К «леопардам» причислили сельское хозяйство, пищевую и фармацевтическую промышленности, производство резиновых и пластмассовых изделий. Им эксперты прочат прирост выручки от 5 до 10 процентов в год и роль локомотива российской экономики.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян упадут на три процента по итогам 2020 года.