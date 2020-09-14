Определено будущее российской промышленности

Эксперты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ определили будущее российской промышленности. Несмотря на то что отрасль в целом лучше других перенесла кризис, многие предприятия сворачивают инвестиционные программы. Об этом сообщает РБК.

Из острой фазы кризиса российская промышленность смогла быстро выйти из-за того, что на фоне локдаунов и нарушения цепочек поставок в первую очередь пострадали частный бизнес и малые предприятия. В кризисный период подавляющее большинство крупных предприятия получили господдержку в виде финансовой помощи или других бонусов. Это позволило им, в частности, не допустить резкого сокращения численности работников и фонда оплаты труда. Однако, по мнению экспертов, к зиме этого года в промышленности может произойти череда банкротств, так что отрасль должна будет пройти процесс «созидательного разрушения».

Ранее в понедельник, 14 сентября, историк ТАСС , знакомый с основными параметрами обновленного среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы, сообщил, что Минэкономразвития улучшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 3,9 с 4,8 процента.

Предполагается, что на докризисный уровень развития экономика страны выйдет в третьем квартале 2021 года, а к концу будущего года показатели должны выйти на траекторию устойчивого роста. В 2022 году министерство прогнозирует экономический рост на уровне 3,4 процента, а в 2023-м — на 3 процента.