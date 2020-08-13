Россия станет крупным экспортером редкоземельных металлов

Россия планирует значительно нарастить производство критически важных для электроники и обороны редкоземельных металлов, чтобы к 2030 году занять второе место после доминирующего на рынке Китая, рассказал замминистра промышленности Алексей Беспрозванных. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Он сказал, что в этом году властями вместе с государственной корпорацией Росатом была утверждена дорожная карта развития отрасли. В нее включены 11 проектов с участием частных инвесторов с инвестициями 100-110 миллиардов рублей. Замминистра добавил, что мероприятия должны дать возможность России в течение пяти лет стать более обеспеченной в редкоземельной продукции и начать экспорт в 2026 году, а к 2030 — быть крупным мировым игроком и иметь долю производства 10 процентов.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.