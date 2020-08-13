Нацпроекты
 
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Последние новости
Глава президентского пула Лукашенко уволился
Европейская страна захотела сотрудничать с Китаем вопреки США
Поверивший полицейским россиянин оговорил себя ради денег и алкоголя
Отец Децла заявил об отсутствии перспектив у начавшего читать рэп внука
Прибалтика и Польша захотели стать посредниками в выходе из белорусского кризиса
Жительница Подмосковья увлеклась диетами и умерла от чрезмерной худобы
В США взбесились из-за «нацеливания» C-400 на F-16 в Турции
Таксист выбросил туристку с годовалым ребенком в поле в Крыму
В Южной Америке появился «упавший» небоскреб
Бывший чемпион UFC похвастался секретным приемом от Стивена Сигала
Новости партнеров

Россия станет крупным экспортером редкоземельных металлов

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Кимерлинг / «Коммерсантъ»

Россия планирует значительно нарастить производство критически важных для электроники и обороны редкоземельных металлов, чтобы к 2030 году занять второе место после доминирующего на рынке Китая, рассказал замминистра промышленности Алексей Беспрозванных. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Он сказал, что в этом году властями вместе с государственной корпорацией Росатом была утверждена дорожная карта развития отрасли. В нее включены 11 проектов с участием частных инвесторов с инвестициями 100-110 миллиардов рублей. Замминистра добавил, что мероприятия должны дать возможность России в течение пяти лет стать более обеспеченной в редкоземельной продукции и начать экспорт в 2026 году, а к 2030 — быть крупным мировым игроком и иметь долю производства 10 процентов.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин поручил проработать создание морского перегрузочного терминала на Камчатке
Иркутская область получила субсидии на десятки миллионов рублей
В большинстве российских регионов смогут создать временные рабочие места
Нацпроекты
Нацпроекты00:01 4 июля

Двойной форсаж

В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
19:38Сегодня

Названа самая востребованная мера поддержки бизнеса в Москве

19:38Сегодня

В России захотели уменьшить комиссию за эквайринг для бизнеса

19:37Сегодня

В России утвердили первые национальные стандарты умных городов

Нацпроекты00:0629 марта

«Там окна выходят на морг»

Тысячи россиян на всю жизнь отправляют в изоляцию без всякого вируса. Спасти удается немногих
19:35Сегодня

Назван срок создания морского терминала под Калининградом

19:33Сегодня

В больнице Екатеринбурга провели операции с использованием уникальных очков

19:32Сегодня

Сотрудникам приморских предприятий повысят зарплату благодаря нацпроекту

Нацпроекты00:0130 июля

«Секс в последнее время меняется»

Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
19:32Сегодня

Количество свалок в Псковской области сократилось в шесть раз

19:32Сегодня

Определен лучший проект памятника маршалу Василевскому

19:31Сегодня

Тысячи жителей российского региона обучат цифровым профессиям

Россия
В российском регионе разбился учебный самолет
Москвич отказался отдавать автомобиль приставам и разбил его
«Наши ребята не дождались помощи»
20 лет назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли 118 человек и можно ли было их спасти?
Российский телеведущий подрался с сотрудником фастфуда в Москве
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Жительница Подмосковья довела себя до анорексии и умерла
Накормят всех
Москва обеспечила горячим питанием учеников начальной школы
Все материалы
Мир
Россия попросила Белоруссию объяснить обыски в минских офисах «Яндекса»
А из нашего окна Белоруссия видна
Европа и США не признают победу Лукашенко и обвиняют его в репрессиях. Чем это грозит его режиму?
Россия напомнила о близком партнерстве с Белоруссией
Трамп помирил Израиль и арабов
Россия отправила истребитель на перехват американского самолета у границы
«Их кожа лентами свисала до земли»
75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
Все материалы
Бывший СССР
«Фронт национального спасения» Белоруссии призвал судить Лукашенко в Гааге
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Тихановская покинула Белоруссию. Протесты в стране продолжаются без лидера
В Минск и другие города снова стягивают ОМОН и спецтехнику. Столкновения с милицией идут третий день
Начальник милиции Гродно пристыдил силовиков
Дубинка — это праздник
В Белоруссии продолжаются уличные бои с ОМОНом. Почему Россия признала победу Лукашенко?
Следственный комитет Белоруссии открестился от обысков в «Яндексе»
Выбор сделан
В Белоруссии выборы перешли в уличные протесты против Лукашенко. ОМОН подавляет их газом и гранатами
Все материалы
Экономика
«Яндекс» рекордно подорожал
Россияне смогут получить кредиты при помощи лица
Падение титана
Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
Владельцы бизнеса в России поверили в астрологию
Слушая ваше дыхание
Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
Работающие на удаленке россияне пожаловались на родственников
Промо
Точки над «i»
Крупнейший банк России получил престижную международную премию
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые хризантемы
Жестокая банда в 2000-х занималась грабежами и убийствами. Ее главарь приходил к жертвам с цветами
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
«Для меня это незаживающая рана»
25 лет назад в Кандагаре захватили российский Ил-76. Пилот самолета рассказал историю плена и побега
«Завалил мента — уважуха»
Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
Все материалы
Наука и техника
Найден простой способ лечения коронавируса
Его оскорбил Берия, оправдал Горбачев и чествовал Путин
 
В США рассказали о «фантастических» технологиях России
Утомленные лихорадкой
Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Раскрыта причина развития особо опасного рака
Общий сбор
Нападение на США, тайные организации и распад «Мстителей»: какой будет Marvel’s Avengers
Россиян предупредили о несовместимости вакцины от коронавируса с алкоголем
Все материалы
Спорт
Белорусский футболист рассказал о желании силовиков расстрелять протестующих
В пасти зверя
Великан из UFC разгромил русского Удава Олейника. Что пошло не так?
Роналду предложили «Барселоне»
Аманда Бирд«У меня были тяжелые, темные времена»
Олимпийская чемпионка была секс-символом мирового спорта. Ее едва не убили депрессия и наркотики
Роналду выложил фото с невестой в купальнике и заставил фанатов завидовать
Вячеслав Лемешев«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров ринга»
Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?
Волков обратился к властям Белоруссии после задержания бойца MMA на протестах
Все материалы
Культура
Концертный менеджер Легкоступовой рассказал об отношениях певицы с алкоголем
«Всех интересовало только одно — кто с кем спит»
 
Исполнительница хита «Ягода-малина» впала в кому после запоя с мужем
«Если этот труп раскрутят, я поставлю тебе памятник»
Российский шоубиз в 1994:в Чечне началась война, а секс-символ молодежи нашелся среди товароведов
Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру
Группа «Ласковый май»«Любая обезьяна может срифмовать кеды и полукеды»
Ветеран русского рока — о лихих 90-х, голимой попсе и уважении к Кобзону
Шнуров посвятил матерное стихотворение Лукашенко и протестам в Белоруссии
Все материалы
Интернет и СМИ
Собчак назвала ошибку Лукашенко
«У них просто не было выбора»
Опасные хакеры взломали американскую корпорацию и обогатились. Почему никто не смог их остановить?
Google отказался объяснять блокировку YouTube-каналов российских СМИ
«Ты заслуживаешь смерти»
Белого националиста-пранкера возненавидел весь мир. Почему в России у него появилась армия фанатов?
Известный российский телеведущий подрался с работником московского фастфуда
Люди в черном с оружием заблокировали минский офис «Яндекса»
«Тонны наркотиков и миллионы долларов наличными»
 
Все материалы
Ценности
Бывшая самая молодая миллиардерша попозировала топлес для украинского фотографа
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Тело 18-летней дочери Синди Кроуфорд на фото в топе восхитило фанатов
«У нас девушке в приданое покупают спальню»
Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
Истинное происхождение популярной певицы и ее внешность вызвали споры в сети
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Эксперты моды назвали три главных тренда осени
Все материалы
Путешествия
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
«У нас кипели страсти»
Первая любовь, дискотеки и приключения после отбоя: как отдыхали советские дети в пионерлагерях
Все материалы
Из жизни
На дне реки нашли труп пропавшего 28 лет назад мужчины
«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»
История россиянки об учебе в Австрии и переезде оттуда в Китай
Мужчина стал отцом двойни через три года после смерти
«Мы все сбиты с толку»
Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
Женщину арестовали после самоубийства мужа из-за нехватки секса
40 членов одной семьи заразились коронавирусом на похоронах родственника
«Я стоял без связи в чужой стране и не понимал, что делать»
История россиянина, который в 17 лет переехал в Китай
Все материалы
Россиян начали штрафовать за багажники на крыше
Познавательный квиз: Сэр Гордон Маррей и его творения
Захватывающие факты о трех великих машинах и их создателе
В России построили восьмиколесную карету скорой помощи
Первый тест Kia K5
Знакомимся с новейшим седаном Kia «больше-не-Optima» K5
Водитель Subaru Impreza смог избежать аварии благодаря навыкам из видеоигры
Некрасивые и очень быстрые: «американцы» с выдающейся аэродинамикой
Dodge и Plymouth шестидесятых, которые смогли победить ветер — и выиграть NASCAR
В России отправят на сервис сразу пять моделей Mercedes-Benz
Все материалы
Дом
Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
На квартиру жены Алибасова наложили арест
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
Дом с «женской пещерой» решили разыграть в лотерею
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
В Москве появится деревянный мегахрам
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
На трассе в обход Усолья-Сибирского развернулось строительство мостов
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Российские ученые массово заинтересовались мегагрантами
«Секс в последнее время меняется»
Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
Российский регион захотел увеличить несырьевой экспорт в 1,7 раза
«В СССР люди взрослели рано»
Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
Строительство объектов водоснабжения в Улан-Удэ завершат раньше срока
Все материалы