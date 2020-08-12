Путин поручил проработать создание морского перегрузочного терминала на Камчатке

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопросы реализации инвестиционного проекта «Морской перегрузочный терминал» на Камчатке. Соответствующее поручение он дал в ходе видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Здесь нужно, видимо, и чтобы "Новатэк" сам принял участие, и "Газпром", и правительство, и край. Давайте проработаем», — сказал президент.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.