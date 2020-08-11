В Кузбассе запустили спецпроект по развитию несырьевого экспорта

Центр поддержки экспорта Кузбасса совместно с крупнейшим международным маркетплейсом eBay и сервисным оператором платформы в России компанией Expand Solutions запустили в регионе совместный проект для малого и среднего бизнеса по продвижению кузбасских товаров на мировой рынок через площадку eBay. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

На первом этапе поддержку получат 10 компаний несырьевого сектора экономики. «Для них Центр поддержки экспорта Кузбасса полностью компенсирует комплекс услуг интегратора: регистрацию аккаунта на площадке eBay, брендинг и продвижение профиля, обучение работе с площадкой, составление индивидуальной стратегии продвижения на eBay, техническую поддержку», — пояснили в администрации местного правительства.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.