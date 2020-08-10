В российском регионе создадут мультимодальный логистический центр

Узловой грузовой мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) «Западный» создадут в Калининградской области на базе железнодорожной станции Дзержинская Новая по нацпроекту «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Предполагается, что центр будет играть роль экспортно-импортного хаба, через который будут проходить грузы, следующие как в Россию, так из нее, а также грузы, отправляемые из Европы в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и в обратном направлении.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.