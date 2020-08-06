Назван объем выданных бизнесу кредитов во время пандемии

Российские банки за период пандемии коронавируса выдали 510 миллиардов рублей по программе субсидирования кредитов малому и среднему бизнесу под 8,5 процента годовых. Всего договоров заключено на 601 миллиард рублей, сообщил замминистра экономического развития Илья Торосов. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

По данным Минэкономразвития, данный вид займов занимает более 40 процентов в общем объеме кредитования малого и среднего бизнеса таких банков, как «Владбизнесбанк», «Стройлесбанк», «Элита», «Долинск», «Углеметбанк», «Челябинвестбанк», «Дальневосточный банк», «"ФК Открытие"», «Нико-банк» и «Азиатско-тихоокеанский банк». Системообразующим предприятиям в рамках программ поддержки бизнеса выдано более 183 кредитов на 155 миллиардов рублей по средней ставке 2,7 процента годовых. Кредиты выдавались Сбербанком, ВТБ, Промсвязьбанком и другими.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.