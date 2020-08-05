Назван срок восстановления объема внутрироссийских авиаперевозок

Авиакомпания «Аэрофлот» рассчитывает восстановить объем внутрироссийских перевозок до конца 2020 года. Вернуться на докризисный уровень по выполнению международных рейсов компания планирует до конца летнего сезона 2021 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Если все произойдет по заявленному плану, по пассажиропотоку внутри России восстановимся к концу 2020 года. По перевозкам за границу рассчитываем выйти на 90 процентов к марту 2021 года, а до конца летнего сезона следующего года почти полностью вернуть международные линии», — уточнили в компании. К середине июля 2020 года компания восстановила почти 60 процентов перевозок.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.