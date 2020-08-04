В российском регионе появится центр по роботизации промышленности

Мировой лидер в области промышленной автоматизации — японская корпорация Fanuc — к концу 2020 года оборудует и откроет в Кузбассе инжиниринговый центр, который займется разработкой технических решений по роботизации промышленных производств в Кузбассе для повышения производительности и безопасности труда. Центр разместится на базе Кузбасского технического университета (КузГТУ). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Fanuc утвердило бюджет на реализацию данного проекта. Создание центра планируется завершить до конца текущего года», — сообщили в местной администрации. Стоимость проекта пока не называется.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.