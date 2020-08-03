Определен срок окончания благоустройства парка в станице Ленинградской

В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в станице Ленинградской ведется третий этап реконструкции Октябрьской площади с парковой зоной. Завершить работы собираются к сентябрю этого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты». Площадь благоустраиваемой территории составляет более двух тысяч квадратных метров.

Сейчас уже закончены работы с плиткой и реконструирован мемориальный комплекс. Еще предстоит провести работы по озеленению территории, а также установить малые архитектурные формы.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.