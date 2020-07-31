Назван срок появления качественной связи на новой трассе Москва — Казань

Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил обеспечить новую автотрассу Москва — Казань качественной мобильной связью и сервисной инфраструктурой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«К моменту ввода в эксплуатацию новая федеральная трасса М-12 Москва — Казань должна быть полностью обеспечена качественной мобильной связью и сервисной инфраструктурой», — уточнили в правительстве. Подрядчиков должны выбрать до 10 сентября.

Общий объем финансирования проекта превышает 650 миллиардов рублей. Автомагистраль свяжет четыре из восьми крупнейших агломераций России — Московскую, Самарско -Тольяттинскую, Нижегородскую и Казанскую,Проект трассы М-12 включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.