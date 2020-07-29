Российский регион увеличил экспорт на 13 процентов

Объем экспорта товаров из Ростовской области с начала года составил почти 8,3 миллиона тонн на сумму более 2,357 миллиона долларов. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, отметив, что рост экспорта по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил почти 13 процентов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Наибольший рост в структуре экспорта дало подсолнечное масло — с начала года из региона экспортировано этой продукции на 660,6 миллиона долларов, рост составил 44,6 процента, отметили в министерстве.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.