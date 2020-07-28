Объем экспорта молочных продуктов из России побил рекорд

Экспорт молочных продуктов из России за первые пять месяцев 2020 года вырос на 26 процентов — до 335 тысячи тонн. Таким образом, показатели достигли исторического максимума. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

В натуральном выражении объем поставок находится на историческом максимуме и более чем на треть превышает уровень до введения санкций 2014 года. Поставки сливочного масла выросла на 35 процентов, сырных продуктов — на 30 процентов, мороженого — на 24 процента, питьевого молока и сливок — на 22 процента, сыров — на 14 процентов. Порядка 91 процента общего объема экспорта пришлось на страны СНГ.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.