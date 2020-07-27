В Красноярском крае обнаружили два новых вида растений

Специалисты обнаружили два новых вида растений в Саяно-Шушенском заповеднике на юге Красноярского края. Об этом сообщила заместитель директора заповедника Елена Шикалова, ее слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Найдено два новых для территории вида флоры. Один из них — постенница мелкоцветковая — широко распространена на территории Азии, в Европе отмечена на Балканах. Второй вид — пырейник повислый», — рассказала она.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.