Оценено влияние господдержки на межрегиональные авиаперевозки

Развитие межрегиональных авиаперевозок оказалось незначительным несмотря на выделенную господдержку. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам проверки программы субсидирования межрегиональных рейсов в 2017-2019 годах. Оценка приводится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В 2019 году количество субсидированных маршрутов выросло на 86 процентов по сравнению с 2017 годом — до 242 маршрутов. Однако в это число включались не только новые маршруты, но и те, которые уже были раскручены в коммерческих перевозках, что никак не способствовало расширению маршрутной сети», — констатировал аудитор Валерий Богомолов. Развитие межрегиональных пассажирских маршрутов одна из ключевых целей «Комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры».

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.