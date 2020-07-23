Власти российского региона приспособят новую землю под экспорт

Власти Астраханской области планируют ввести в эксплуатацию 1 250 гектаров земель, которые будут ориентированы на сельское хозяйство для экспорта. Реализовать планы намерены в 2020 году на средства нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Согласно проекту Стратегии социально-экономического развития Астраханской области до 2035 года, в регионе насчитывается около 118 тысяч гекктаров неиспользуемых земель, это свыше 50 процентов пашни. На реализацию нацпроекта предусмотрено 43,1 миллиона рублей на 2020 год.

Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.

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