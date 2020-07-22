Регионы Дальнего Востока увеличили экспорт мяса и сои

Регионы Дальнего Востока в январе-мае 2020 года сохранили объем экспорта ряда продовольственных товаров, несмотря на общее падение спроса в мире в связи с пандемией коронавируса, при этом поставки мяса, сои, руд и алюминия показали значительный рост. Об этом сообщил начальник отдела таможенной статистики службы федеральных таможенных доходов Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Олег Нестеренко. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Экспорт мяса увеличился в 1,8 раза. Кроме того возросли поставки за рубеж руд и концентратов в 1,7 раза и необработанного алюминия — в 1,4 раза», — рассказал он. Нестеренко добавил, что по итогам первых пяти месяцев 2020 года экспорт Дальнего Востока сохранился на уровне первого полугодия 2019 года по ряду продовольственных товаров. Речь идет о рыбе, злаках, молочной продукции и меде.

Россия до конца 2024 года планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.