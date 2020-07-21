Названа стоимость проезда по новой мегатрассе

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко назвал стоимость проезда по будущей мегатрассе Москва — Казань. Выдержки из его выступления в эфире телеканала «Россия 1» приводит ТАСС.

«Мы ее планируем построить всю платной. В среднем, если посчитать, то для легкового [автомобиля] в районе 2,5 рубля за километр будет стоить», — отметил Петушенко.

Материалы по теме Бесконечность — не предел Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?

Таким образом, общая стоимость проезда по новой трассе составит 1,6 тысячи рублей. При этом для некоторых категорий водителей будет предусмотрена скидка. Так, для тех, кто пользуется транспондером, ее размер составит 20 процентов.

Автомобильная трасса по маршруту Москва — Казань должна быть построена к 2024 году и входит в комплексный план модернизации магистральной инфраструктуры. Также она станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай.

Предполагается, что путь от Москвы до Казани по новой дороге будет занимать 6,5 часа вместо 10 часов.