В России занялись новым участком главной мегатрассы страны

Государственная компания «Автодор» приступила к проектированию северного обхода Твери в составе платной мегатрассы М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу компании Вячеслава Петушенко.

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По его словам, до 2024 года деньги на скоростной участок мегатрассы не предусмотрены, однако объект находится в шорт-листе на выделение средств.

Сейчас М-11 ненадолго прерывается на подъезде к Твери из-за недостроенного обхода города, и автомобили перенаправляются на старую М-10 «Россия». Однако в перспективе трасса может не справиться с трафиком, а северный обход обеспечит высокоскоростной проезд.

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную платную мегатрассу М-11 27 ноября. Ее протяженность составляет 669 километров, стоимость проезда варьируется от 2,1 до 3,9 тысячи рублей. Максимальная скорость движения по трассе составляет 110 километров в час, однако ее планируют поднять до 130 километров в час.

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